Retoman impulso de Nodess en Tuxtla

El recién instalado Consejo Consultivo de Economía Social del municipio de Tuxtla Gutiérrez, busca impulsar los proyectos Nodess (Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria), para contribuir a potenciar la economía de productores y microempresarios locales.

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), comentó que con el objetivo de fortalecer la economía social en la capital chiapaneca, el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Economía Municipal, llevó a cabo la instalación.

Un Nodess se conforma por un interés común, que es el de generar economía para respaldar a las personas con distintas actividades que, a su vez, van relacionadas, ya sean biólogos, guías, chefs o contadores.

Enfoque

Ahí estuvo presente la titular de Economía, Zaynia Andrea Gil; destacó que este órgano colegiado integra a diversos sectores para impulsar iniciativas que promuevan el crecimiento económico con enfoque social, priorizando el bienestar colectivo.

Para los proyectos Nodess se formalizó también la instalación del Consejo de Economía Social. La idea es concretar la vinculación entre instituciones, sociedad y gobierno.

En representación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), asistió Juana Cruz Cancino, de igual manera asistió Miguel Cid, coordinador de este nodo en la institución.

El Consejo tiene como propósito establecer mecanismos que fomenten el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de las actividades económicas de los organismos del sector social, encaminándose un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del municipio.