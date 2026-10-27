Retomará CNTE movilizaciones

El secretario general de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Isael González Vázquez, comentó que el 7 de noviembre tendrán una asamblea nacional para establecer los siguientes planes del movimiento nacional magisterial y que seguramente serán nuevos paros de labores de 48 y 72 horas.

Lo anterior, previo a la marcha estatal que realizaron este lunes 26 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de cientos de docentes de diversos municipios. El contingente partió del parque Chiapasionate hasta llegar a la plaza Central, donde realizaron un mitín político; esta fue la única acción del magisterio.

Solicitudes

En esta movilización reiteran la solicitud a la presidenta Claudia Sheinbaum su participación en una mesa de diálogo tripartita con el Gobierno del Estado, para continuar las negociaciones sobre sus demandas, tanto locales como federales, principalmente la bilateralidad y la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del Issste 2007.

Abrogación total

Indicó que el parche que le pusieron a la Ley del Issste no resuelve nada su demanda, lo que piden es que se elimine la tabla de edades de jubilaciones, que se regrese a 28 años de servicio para las maestras y 30 para los maestros. También el pago de pensiones en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Sobre la bilateralidad, dijo que fue firmada una minuta con Gobierno del Estado, por lo cual las cadenas de cambios del año pasado y este se realizaron bajo esta modalidad, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) no lo ha querido reconocer y los incrementos de horas y asensos todavía no se reflejan en los salarios.