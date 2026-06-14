Retornan familias a sus hogares tras tormenta

Al menos 300 familias de diversas pesquerías de Arriaga retornaron este sábado a sus respectivos hogares tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días, informaron las autoridades correspondientes.

Entre las comunidades afectadas se encuentran las pesquerías de La Línea, Punta Flor, El Arenal y La Gloria.

Las autoridades locales dieron a conocer que, desde el pasado jueves, las familias fueron apoyadas con albergues temporales en la ciudad de Arriaga mientras persistían las lluvias. De esta manera, fueron resguardadas y trasladadas a lugares seguros para evitar riesgos que pusieran en peligro sus vidas. Incluso, familias que habitan en la cabecera municipal, a la orilla del río Lagartero, también buscaron refugio en estos espacios temporales.

Señalaron que las precipitaciones fueron tan intensas que el agua ingresó a las viviendas, alcanzando hasta un metro de altura. Ante esta situación y la preocupación por su seguridad, las familias optaron por buscar refugio. Sin embargo, la mañana de este sábado el cielo amaneció despejado y con bastante sol, condición que fue aprovechada para regresar a sus hogares.