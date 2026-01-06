Retornaron 47 elementos de seguridad municipal

Minutos después de las 18:00 horas arribaron dos vehículos de transporte de personal al municipio de Cintalapa, con un resguardo por parte del personal de la Guarda Nacional, Sedena y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) con dirección al parque central.

Luego de 48 horas de un proceso de seguridad y confianza que desde el pasado sábado llevaron a cabo, fueron liberados bajo reservas de ley 47 elementos.

Proceso legal

En un trabajo coordinado, algunos de los presentados enfrentarán un proceso legal había dicho el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca en una conferencia virtual en la cual habló que se indaga el delito de halconeo.

Tras ser recibidos por familiares, los uniformados regresaron a sus domicilios por sus propios medios, a excepción de quienes vivían fuera de la cabecera municipal, estos fueron transportados hasta sus viviendas.