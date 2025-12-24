Retorno a clases no representa riesgo

Aunque las autoridades de Chiapas confirmaron un brote de sarampión, el director de Salud Pública, Orlando García Morales, dijo que no hay ningún riesgo para el regreso a clases, programado para enero del próximo año.

Mencionó que se ha tenido comunicación con la Secretaría de Educación, y una de las recomendaciones es que se puedan implementar, nuevamente, filtros sanitarios a las entradas de las instituciones.

Se mantiene el llamado a las familias para que sus hijos e hijas tengan completo el esquema de vacunación, y deben revisar la cartilla para saber qué dosis tienen puestas los familiares.

En el regreso a clases, se detalló, las autoridades harán una revisión de las cartillas de vacunación y aunque no es una medida restrictiva, lo único que busca son acciones preventivas.

Contexto

El sarampión es un virus que se transmite por vías respiratorias y es muy infeccioso, a tal grado que una persona puede contagiar a 18 más.

A los ayuntamientos se les mandó un exhorto para evitar eventos masivos, como un tema de invitación y trae con fecha hasta marzo del siguiente año, tomando en cuenta la temporada invernal.

Para las personas que no están vacunadas, una de las recomendaciones de las autoridades es que eviten acudir a sitios aglomerados. La mayoría de la circulación del virus se ha concentrado en la zona Altos.

A partir de que se emitió el documento a los municipios, en un solo día se logró vacunar a casi 17 mil personas, una cifra que se ubica dentro de las mas altas del año de acuerdo al sector salud.

Por ahora el sarampión está contenido, toda vez que un 85 % del territorio local no ha reportado casos confirmados. Los grupos más vulnerables son menores de seis años de edad.

Antecedente

El último brote de sarampión en México ocurrió por el año de 1980, y esa población o se enfermó en aquella época o se vacunaron y eso les generó inmunidad al virus.

Sin embargo, para quienes están en actividades de mucho contacto se pide que se apliquen un refuerzo, y ahí se incluye el personal de salud, transportistas y hasta trabajadores del sector educativo.

Al entender que el sarampión era una enfermedad que se consideraba erradicada del territorio, con un solo caso que se reporta en alguna localidad se le considera como un brote.