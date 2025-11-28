Retorno humanista, familias en Chenalhó

Junto a la representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), y la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la coordinadora de Diseño e Implementación de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Irene Álvarez Rodríguez, Dulce María Rodríguez Ovando, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, constataron el Retorno Humanista de familias desplazadas del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, quienes luego de casi 10 años, hoy regresan a sus hogares.

Durante este acto al que también asistió el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, se entregaron viviendas por parte del Gobierno de México, por lo que el fiscal general destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la voluntad del gobernador del estado por construir la paz en todos los municipios.

“Este momento es histórico y es muestra de voluntad del gobernador quien ha dejado claro que la paz no es solamente combatir la delincuencia, sino encontrar los procesos de perdón, reconciliación y hermandad”, apuntó.

En tanto, la representante de la Segob, Irene Álvarez, resaltó que este esfuerzo coordinado busca asegurar que las personas regresen a su lugar de origen y recuperen sus condiciones de paz. “Celebramos este retorno y reafirmamos que seguiremos trabajando muy fuerte por Chiapas, donde ha habido una mejoría notable en los últimos meses. Cuentan con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación a cargo de Rosa Icela Rodríguez”, acotó.