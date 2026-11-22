Para Raúl Ríos Trujillo, docente de la Facultad de Humanidades y trabajador del departamento de divulgación de la ciencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Inteligencia Artificial (IA) ya está asumiendo su propio rol y el gran miedo para los seres humanos es ser desplazados.

El docente recordó que el traslado tecnológico ya ocurrió antes con la llegada del internet, y los profesionales de la comunicación fueron los más afectados ante estos cambios.

Cambios en la disciplina

Dijo que con la llegada de la red y el avance tecnológico, ya no se necesita necesariamente del camarógrafo ni del fotógrafo, pues un solo teléfono inteligente ya trae cámara de video y prácticamente el reportero es el que hace el único trabajo.

Ahora, el miedo es más grande porque la IA afectará no solo a los especialistas en comunicación, sino que prácticamente impactará a todos conforme avance más.

Frente a este escenario, el docente planteó que la salida es la especialización, pues asegura que “el periodismo no va a morir, al contrario, se tiene que mejorar”, los profesionistas deben aprender a utilizar las tecnologías.

En el ámbito educativo, alertó que uno de los grandes inconvenientes de la IA es que interrumpe los procesos de enseñanza-aprendizaje en los alumnos, el problema es que les está evitando hacer ciertos ejercicios que son necesarios para el desarrollo humano.

De no corregir esto desde la parte institucional y estudiantil podría derivar en no tener profesionistas críticos, sino, profesionistas incapaces de resolver problemas reales porque todo es producto de un proceso que no pasó dentro de su propia experiencia.