Retrasan inicio de clases en Berriozábal

Al menos mil niñas y niños de educación básica se han visto retrasados en el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027 en el municipio de Berriozábal, debido a que las obras que forman parte del programa “La Escuela Es Nuestra” aún no han concluido.

Esta situación se ha presentado en las primarias “José Manuel Velasco Balboa” y “Miguel Hidalgo y Costilla”, ambas ubicadas en el mismo plantel, pero correspondientes al turno matutino y vespertino, respectivamente.

De acuerdo con padres de familia, mediante grupos de WhatsApp se les notificó que las clases iniciarán hasta el próximo lunes 7 de septiembre. Mientras tanto, la primera semana del nuevo ciclo servirá para realizar labores de limpieza y pintura en los salones.

En lo que respecta a la primaria Balboa, hasta una semana antes del inicio oficial de clases no se tenía una fecha establecida para llevar a cabo las inscripciones; al final, se acordó que el 31 de agosto se realizaría dicho trámite.

Obras conclusas y desacuerdos

En febrero pasado, durante una reunión de padres de familia de ambos turnos, el director de la escuela vespertina estuvo en desacuerdo con el manejo del recurso del programa social, lo que derivó en un desacuerdo con los padres de familia del turno matutino, situación que pudo haber influido en el atraso de las obras.

“El director quería que el comité fuera mitad de la tarde y mitad de la mañana. Pero en la junta no hubo padres del turno de la tarde, así que se tuvo que convocar a una nueva junta y ahí ya se logró un acuerdo. Me imagino yo que eso influyó para que los trabajos empezaran tarde”, contó Victoria Jiménez, madre de familia.

En esta misma situación se encuentra el jardín de niñas y niños “Lisandro Calderón Hernández”, donde también se tuvo que recorrer el inicio de clases debido a la construcción de nuevas aulas que aún estaban por concluir.

Finalmente, los padres de familia expresaron su molestia debido a que septiembre es un mes con varios días inhábiles en los que los menores no reciben clases, y esto se suma a la semana de atraso al inicio del ciclo escolar.