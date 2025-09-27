Reubica Fonacot sus oficinas en Tuxtla Gutiérrez

Después de 25 años de haber operado en la colonia Moctezuma en Tuxtla Gutiérrez, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) reubicó sus instalaciones en el centro de la ciudad.

Raúl Enrique Sánchez Espinosa, director estatal de Fonacot en Chiapas y Oaxaca, detalló que desde el pasado mes de junio iniciaron con la reubicación de las oficinas en el tercer piso del edificio del Palacio Federal que se encuentra frente al Parque Central.

“Es una ubicación más céntrica y cómoda para la atención de los trabajadores que deseen tramitar sus créditos, actualmente ya estamos funcionando al cien, pero muy pocos saben esto”, informó el director.

Chiapas

Sánchez Espinoza reveló que un trabajador afiliado se le puede otorgar hasta 22 mil 700 pesos para solventar las necesidades que presente.

Recalcó que para que se pueda acceder a este derecho, la empresa debe cumplir con la obligación de ley de afiliación, además de que el trabajador debe contar con al menos seis meses de antigüedad.

El último informe del año pasado compartió que durante el 2024 en Chiapas, un promedio de 22 mil chiapanecos se acercaron para solicitar un crédito al Fonacot.

Expectativas

Para el 2025 se tiene estimado que Chiapas supere los 770 millones de pesos en créditos. La distribución de este monto corresponderá a las tres oficinas que hay en el estado: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

Este incremento del 10 por ciento en comparación al año anterior podría beneficiar a más de 30 mil trabajadores de todo el territorio local.

Finalmente, el director solicitó a los trabajadores acudir con tiempo de antelación para poder agendar una cita y poder ser atendidos lo más pronto posible con los requisitos y documentos necesarios.