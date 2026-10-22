Reubican 13 ejemplares de cocodrilos de río

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reubicó 13 ejemplares de cocodrilo de río (Crocodylus acutus) dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas.

Estos ejemplares fueron rescatados entre 2022 y 2025 en diversos puntos del afluente del río Grijalva, debido a reportes de la población en los que alertaban sobre la presencia de los reptiles, lo que implicaba un riesgo tanto para los ejemplares como para los habitantes cercanos.

Así, diez de los cocodrilos fueron depositados de manera temporal en la Unidad de Manejo (UMA) “ El Boquerón”, en el municipio de Osumacinta, y otros tres en el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre “Amniota”, en el municipio de Suchiapa, sitios en los que fueron cuidados y resguardados hasta que tuvieran las condiciones físicas adecuadas para ser reintegrados a su hábitat.

Valoración médica

Luego de que se realizara una valoración médica a cada uno de los 13 ejemplares y se indicara la viabilidad para la liberación, personal de la Profepa asistió a los lugares donde estaban los ejemplares con la finalidad de verificar el adecuado manejo y cuidando el trato digno respetuoso de cada uno de ellos.

La liberación se realizó en coordinación con la UMA y el PIMVS donde estuvieron los reptiles, con el acompañamiento y supervisión de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), específicamente del Parque Nacional Cañón del Sumidero, quienes apoyaron para la utilización de una embarcación para el traslado de los cocodrilos. De igual manera, se contó con el apoyo de personal y una embarcación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP).

La liberación se llevó a cabo en dos puntos del Parque Nacional Cañón del Sumidero indicados y acordados con el personal de la Conanp, Profepa y un experto en el manejo y cuidado de esta especie de la asociación “Conservación, Manejo, Aprovechamiento Sustentable de Flora y Fauna Silvestre” (Comaffas AC).

La especie Crocodylus acutus se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como sujeta a Protección especial y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

La colaboración con la ciudadanía, asociaciones civiles e instituciones es clave para proteger a las especies silvestres y garantizar su resguardo y liberación en sitios adecuados.