Reubicarán destacamento de Defensa en Berriozábal

Próximamente en Berriozábal se reubicará un destacamento de la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa), el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, así lo confirmó en una visita a dicho municipio.

Además de este destacamento, reveló que también se instalará una base mixta entre Jiquipilas y Cintalapa, donde ya se está diseñando un plan para pacificar la zona y devolver la seguridad a las personas de estos municipios.

Señaló que esta decisión ya fue autorizada por el general Alejandro Vargas y tanto fiscalía como la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) reforzarán con elementos de seguridad por toda la región que comprende a municipios como: San Fernando, Berriozábal, Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa.

Llaven Abarca explicó que se han centrado en estos lugares debido a que “son municipios que están interconectados con carreteras de terracería, por ejidos y comunidades que colindan”.

Motivos

Reconoció que otro factor importante para implementar esta estrategia se debe al brote de violencia que se ha dado últimamente en esta región, aunque dijo que no como antes, aceptó que han habido casos de incidencia delictiva.

“Nosotros necesitamos estar muy atentos para tener capacidad de reacción” expresó el fiscal general.

A finales del mes de noviembre llegarán a estos municipios unidades “kanan”, que son áreas móviles blindadas que tienen capacidad de albergar hasta 20 elementos de seguridad, cuenta con equipo de comunicación, internet y herramientas tecnológicas.

“Vamos a establecer uno en Berriozábal y otro en un punto estratégico entre Cintalapa y Jiquipilas (…) hemos avanzado, pero no hemos terminado la tarea de garantizar la paz en esta región”, precisó Llaven Abarca.