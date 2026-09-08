Reúnen a especialistas en Ciencias Químicas

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, inauguró en Tapachula el 19.º Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos y las XXXIV Jornadas Científicas, bajo el lema “Las Ciencias Químicas: protegen, promueven y mejoran la salud”, que se desarrollan en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, y el teatro de la ciudad “Amparo Montes”.

Durante el acto protocolario, Chacón Rojas destacó la participación de investigadores y especialistas de talla nacional e internacional, así como de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), quienes durante el encuentro comparten conocimientos y experiencias sobre las tendencias científicas más actuales.

Cursos especializados

Acompañado de la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, Fanny Carmina Lee Faviel, el rector subrayó que las XXXIV Jornadas Científicas complementan este esfuerzo académico mediante la impartición de cursos especializados y pertinentes, a cargo de docentes de la Unach y expertos nacionales e internacionales, dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales del área de la salud.

Al dirigirse a los estudiantes, afirmó que la Facultad de Ciencias Químicas tiene la responsabilidad de formar profesionales con sólida preparación científica y sentido de servicio, por lo que los exhortó a aprovechar este espacio de aprendizaje y a asumir una actitud crítica frente al conocimiento.

Por su parte, el presidente municipal de Tapachula, Aarón Yamil Melgar Bravo, destacó la importancia de que el Soconusco sea sede de este encuentro académico, al considerar que la región posee una amplia riqueza biológica, agrícola y ambiental que representa un campo de oportunidades para la investigación científica.

Objetivos

En su intervención, el presidente del Comité Organizador del 19.º Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos, Armando Ulloa García, explicó que el encuentro tiene entre sus principales objetivos despertar el interés de los estudiantes por la investigación científica y acercarlos al trabajo que realizan especialistas de distintas instituciones.

Atestiguaron este evento la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas, Claudia Elizabeth Galindo Arcega; la presidenta en turno de la H. Junta de Gobierno de la Unach, Isela Ramírez Aguilar; el tercer regidor de Tapachula, Edi Alberto García Juárez, y la titular de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal de Tapachula, Mey Lyn Wong Vázquez.