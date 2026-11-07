Reúnen a familias buscadoras en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez fue sede este 7 de noviembre de la 9ª Reunión Nacional de Búsqueda de la Unión-RIAPD, un encuentro que convocó a familias buscadoras con el propósito de generar espacios de diálogo, compartir experiencias y fortalecer las acciones para localizar a personas desaparecidas.

La reunión llegó a Chiapas como resultado de las gestiones e impulso de Madres Buscadoras de Chiapas, organización que participó en la coordinación del encuentro y destacó la importancia de acercar estos espacios al estado, donde las familias continúan enfrentando la búsqueda de sus seres queridos.

El encuentro contempló la participación de familias buscadoras, autoridades y organismos nacionales e internacionales, con la intención de intercambiar experiencias, dialogar sobre los procesos de búsqueda y construir propuestas que contribuyan a fortalecer el acompañamiento y la coordinación entre quienes participan en esta labor.

Una oportunidad

Para las colectivas organizadoras, la realización de esta reunión representa una oportunidad para que las familias de Chiapas y de otras entidades compartan sus testimonios, planteen sus necesidades y hagan escuchar sus voces en un espacio de alcance nacional.

Madres Buscadoras de Chiapas expresó su satisfacción por haber impulsado que la reunión se llevara a cabo en Tuxtla Gutiérrez y reiteró que estos encuentros permiten construir puentes entre las familias y las instituciones involucradas en la búsqueda.

Asimismo, convocó a las familias buscadoras a formar parte de estos espacios, al considerar que sus experiencias y participación son fundamentales para avanzar en la construcción de propuestas y fortalecer la lucha por encontrar a sus seres queridos.