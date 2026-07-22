Reúnen con su familia a adulto mayor perdido

El Sistema DIF Tuxtla informó que, a través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, en coordinación con la Policía Municipal, mediante la Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género (Unevig) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, fue posible localizar y reunir con su familia a un adulto mayor que contaba con una ficha de búsqueda activa, luego de ser encontrado desorientado en la vía pública.

Ubicación

De acuerdo con la información oficial, el hombre de aproximadamente 70 años de edad fue localizado sobre la carretera a Villaflores y 15ª Sur de la capital, quien presentaba signos de desorientación.

Atención

Tras recibir el aviso, un equipo multidisciplinario se trasladó al lugar para brindar atención y verificar la identidad del adulto mayor.

Como parte de las diligencias, las autoridades confirmaron que existía una ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Una vez corroborada la información, se iniciaron las acciones para localizar a sus familiares, quienes posteriormente acudieron a las instalaciones correspondientes y acreditaron el parentesco, lo que permitió la entrega del adulto mayor.

El DIF Tuxtla señaló que, con esta acción, el hombre podrá continuar bajo el cuidado, atención y protección de su familia.

Además, destacó la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones para atender de manera oportuna este tipo de casos y garantizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, pidió mantener la coordinación y el apoyo por parte de todas las áreas.