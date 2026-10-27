Reúnen imágenes para celebrar fiestas

En el marco de la festividad de San Diego de Alcalá, patrono del barrio del mismo nombre en San Cristóbal de Las Casas, se realizan las visitas de las imágenes de Santa Lucía y San Antonio, “quienes en vida fueron amigos”.

Este fin de semana, Santa Lucía y San Antonio fueron trasladados por feligreses al templo de San Diego para la fiesta de la imagen, cuyo día principal es el 13 de noviembre.

Lo anterior es “una de las manifestaciones de fe y cultura popular más significativas que se conservan entre los llamados barrios hermanos: San Diego, San Antonio y Santa Lucía”, afirma Milton Tovilla Ozuna, cronista popular independiente de San Cristóbal.

Precisa que desde hace muchos años, quizá décadas, los habitantes de estos barrios mantienen viva una tradición que une la devoción religiosa con las costumbres heredadas de sus padres y abuelos.

Lazos de fraternidad

“Un encuentro en el que las imágenes de San Diego de Alcalá, San Antonio de Padua y Santa Lucía Virgen y Mártir, estrechan simbólicamente los lazos de fraternidad entre sus comunidades”.

Esta tradición se repite durante las festividades patronales de cada uno de estos santos, cuyos barrios se ubican en la zona del Centro Histórico del Valle de Jovel.

“Cuando llega el momento de celebrar a uno de ellos, los hermanos de los barrios vecinos acuden a visitarlo, llevando consigo sus propias imágenes en medio de expresiones de júbilo, música, repique de campanas, cohetes y vivas de los fieles”, afirma el cronista.

Cabe señalar que la fiesta de San Antonio se celebra el 13 de junio, el de San Diego el 13 de noviembre y de Santa Lucía el 13 de diciembre. Celebraciones en las que los habitantes reúnen a las tres imágenes.