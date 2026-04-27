Reúnen tapitas para apoyar a niños con cáncer

Con el espíritu solidario que los caracteriza, integrantes de los grupos Scouts Uno Nabalan y Cuatro Mactzan de la Provincia Chiapas pusieron en marcha la campaña altruista “Tapatón Centenario 2026”, una colecta de tapas plásticas cuyo objetivo es recaudar recursos para apoyar a niñas y niños con cáncer que reciben atención en el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) de la capital chiapaneca.

La iniciativa es encabezada por los jóvenes Leonardo Ramírez Gordillo, Maximiliano Ramírez Gordillo y María Fernanda Espinosa Sotomayor, quienes, junto con sus compañeros scouts, se han fijado como meta reunir 11 toneladas de tapitas de plástico.

El material recolectado será vendido a empresas recicladoras y el dinero obtenido será destinado de manera íntegra al hospital para contribuir con los tratamientos de pacientes pediátricos, muchos de ellos provenientes de familias de escasos recursos.

Leonardo Ramírez explicó que la campaña busca involucrar a la ciudadanía en una acción solidaria que puede realizarse desde casa.

“El Tapatón consiste en que juntamos tapitas y las donamos al hospital pediátrico para que luego ellos paguen el tratamiento de un niño que padece de cáncer”, señaló.

Por su parte, Maximiliano Ramírez detalló el impacto económico de la colecta: “Cada tonelada recaudada, el HEP la paga en tres mil 500 pesos, que se aportan al tratamiento de los pacientes con cáncer. Para cubrir un tratamiento completo se necesitan 114 toneladas de tapas, ya que un tratamiento cuesta 400 mil pesos”.

Ambos jóvenes coincidieron en que realizan esta labor como scouts con la intención de ayudar, sin buscar reconocimiento personal, sino con el deseo de que más personas se sensibilicen y participen.

Los organizadores hicieron un llamado a toda la población chiapaneca —amas de casa, estudiantes, comerciantes, profesionistas, instituciones educativas y organizaciones— a sumarse a la campaña guardando y entregando sus tapas plásticas para contribuir con esta causa.