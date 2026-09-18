Reunión entre Pascuala López y André Driessen

El embajador de Países Bajos en México, André Driessen, se reunió con la defensora de derechos humanos, Pascuala López López, quien ha sido víctima de amenazas y hostigamientos como consecuencia de su búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo Mateo Gómez López, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En un comunicado, explicó que el diplomático “tuvo conocimiento de las diversas violaciones a derechos humanos que ha sufrido Pascuala”, mujer tsotsil que radica en San Cristóbal de Las Casas.

Agregó que durante el encuentro, al que asistieron también representantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y del Frayba, se le solicitó al embajador que haga llegar al Estado mexicano la preocupación por la situación de la indígena.

Señaló que la embajada “tuvo conocimiento de las diversas violaciones a derechos humanos que Pascuala ha sufrido, por lo que se le solicitó a Driessen que “visibilice el caso, a través de sus propias redes, la reunión y la situación de la defensora, incorporando un enfoque interseccional que permita evidenciar las distintas formas de discriminación que enfrenta”.

Amenazas

López López ha denunciado amenazas y hostigamientos después de su constante exigencia de justicia por el asesinato de su hijo, Mateo Gómez López, ocurrido el 3 de febrero de 2021.

Pascuala narró durante un conversatorio celebrado en marzo pasado que, después de que su hijo fue asesinado, “no me dejé y fui a buscar justicia, pero el 8 de abril de 2022 me agarraron frente a mi casa, me torturaron y golpearon cinco hombres armados y encapuchados con armas de alto calibre como las de las policías”.