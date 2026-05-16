Reunión interinstitucional a favor de la justicia

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, y el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezaron una reunión de trabajo interinstitucional a favor de la administración y de la procuración de justicia en Chiapas.

Encuentro

Desde las instalaciones de la casa de la justicia, se abordaron temas relevantes para fortalecer la justicia y las perspectivas de género y de interseccionalidad, así como para continuar impulsando la justicia alternativa, que busca consolidar una cultura de paz; como parte de la agenda prioritaria con la que trabaja esta administración.

En este encuentro, estuvieron presentes el titular de la Fiscalía Jurídica, Mauricio Mendoza Castañeda; el fiscal de Procedimientos Penales, Guadalupe González Vargas; el fiscal Contra Homicidio, Arturo Pablo Liévano Flores; la directora general del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), Laura Guadalupe Domínguez Rodríguez; el asesor de Presidencia en materia Penal, José Eduardo Morales Montes, y el secretario técnico de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista del Gobierno del Estado, Diego Cadenas Gordillo.