Reunión interinstitucional  Unich-Diócesis de SCLC

Las representaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, se reunieron “para construir colaboraciones estratégicas y operativas que respondan a los retos actuales de nuestro estado y regiones de trabajo”

En la reunión estuvieron monseñor Rodrigo Aguilar Martínez y el vicario general, Víctor Manuel; por la otra parte, Javier López Sánchez, rector de la Unich y Sabás Cruz García, director de la División de Procesos Sociales.

Comunicado

En un comunicado se dio a conocer que “fue un espacio de diálogo y colaboración donde se colocaron en la mesa las líneas de trabajo que impulsa la Universidad, resaltando la importancia de generar sinergias interinstitucionales para lograr acciones de mayor impacto en favor de nuestra sociedad, especialmente de la población más vulnerable”.

Entre los temas abordados estuvieron: la construcción de la paz y la cohesión social; La Casa de la Sabiduría de los Pueblos Originarios y el fortalecimiento de las expresiones culturales y artísticas.

Asimismo, reiteraron la invitación al foro estatal “Jtaleltik ta Komon: Raíces vivas, identidades y comunidades”, que se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre.