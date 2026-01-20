Reunión sobre el bienestar de los menores y mujeres

En los espacios de la delegación del Sistema DIF se llevó a cabo el primer encuentro entre el voluntariado de la Fiscalía General del Estado, el DIF y la Fiscalía de Justicia Indígena, con la participación de procuradoras y procuradores, así como presidentas de los DIF municipales de la región Altos.

En la reunión fue presentada la nueva fiscal indígena, Flor Alma Gómez Sántiz, a quien las y los asistentes expusieron diversas inquietudes relacionadas con los procedimientos y posibles dificultades que enfrentan al acudir a la Fiscalía de Justicia Indígena.

Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del voluntariado de la Fiscalía, dijo en entrevista con la prensa que este acercamiento busca generar soluciones directas a dichas problemáticas y garantizar que las procuradoras, procuradores del menor y presidentas del DIF cuenten con la capacitación necesaria para actuar adecuadamente en casos de resguardo de niñas, niños y adolescentes.

Acciones conjuntas

Destacó que existe una preocupación permanente por el bienestar de los menores y de las mujeres, lo que ha motivado una estrecha coordinación entre el DIF estatal y la Fiscalía, a través del voluntariado, para ejecutar acciones conjuntas y conocer las necesidades prioritarias que serán planteadas al fiscal general del estado, maestro Jorge Luis Llaven Abarca.

Gómez Casanova destacó que desde las instituciones del gobierno estatal se trabaja de manera integral en temas de prevención, resaltando la importancia de fortalecer los valores familiares como base para la cohesión social.