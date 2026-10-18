Reunir 100 mil pesos, meta del Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos del Centro de Chiapas busca reunir 100 mil pesos mediante una campaña de aportaciones voluntarias de clientes de Soriana, con el objetivo de comprar arroz y frijol para integrar los paquetes alimentarios que distribuye entre familias en situación vulnerable e instituciones de asistencia social.

Rocío Soledad Veytia Negrete, directora general del organismo, informó que la campaña comenzó el 11 de octubre y concluirá el próximo 10 de diciembre, con la participación de las sucursales Soriana Poniente, Poliforum y Cintalapa, donde los consumidores pueden donar uno, dos, cinco pesos o la cantidad que deseen al momento de pagar sus compras.

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La directora explicó que esta iniciativa se realiza en colaboración con Fundación Soriana, aliada de la Red de Bancos de Alimentos de México, y representa una oportunidad para que la ciudadanía contribuya a garantizar el acceso a productos básicos para quienes más lo necesitan.

Detalló que el arroz y el frijol son alimentos indispensables en los paquetes que entrega la institución; sin embargo, al ser productos de primera necesidad no suelen formar parte de las donaciones que recibe de las tiendas comerciales, por lo que el organismo debe adquirirlos para mantener el suministro.

Señaló que el Banco de Alimentos requiere aproximadamente siete toneladas mensuales de ambos granos para atender a tres mil 400 familias y 41 instituciones de asistencia social, entre ellas, albergues para niñas, niños y jóvenes, espacios de rehabilitación de adicciones y casas de acogida para mujeres que llegan a la capital chiapaneca para continuar sus estudios.

Actualmente, la institución mantiene cobertura en 17 municipios de Chiapas, por lo que la adquisición de estos productos representa una necesidad constante para garantizar la integración de los paquetes alimentarios.

La directora explicó que, cuando el organismo compra los alimentos debe trasladar su costo a las familias beneficiarias; en cambio, cuando consigue donaciones económicas o en especie, puede entregar estos productos sin cobrarlos, lo que representa un apoyo directo para la economía de los hogares.

La campaña permanecerá vigente hasta el 10 de diciembre, periodo durante el cual el organismo espera alcanzar la meta de 100 mil pesos para la compra de arroz y frijol.