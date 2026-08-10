Reunirse con buscadoras, el principal objetivo

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) afirmó que uno de los objetivos principales de la delegación que viajará en diciembre a la Ciudad de México es reunirse con los grupos de buscadoras y buscadores, “no solo para escucharles y convertirnos en eco de su demanda de verdad y justicia, sino para entregarles el abrazo colectivo de los pueblos y comunidades zapatistas” y con ello “tratar de hacerles saber al menos un poco de lo mucho que les admiramos, respetamos y queremos”.

Añadió que el de las y los buscadores es “el movimiento más importante, más grande en dignidad, más heroico y consecuente de estos tiempos en México y Centroamérica”, que “con todo en contra, no se resignan en la lucha por sus ausentes”.

En un comunicado leído este domingo por el subcomandante Moisés durante las actividades de los encuentros de artes y de resistencias y rebeldías que se realizan en el Caracol de Morelia, señaló que otro de los objetivos de su presencia en la capital del país durante diciembre “es reunirnos con grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la Sexta en la Ciudad de México y sus alrededores para poder acordar actividades y para ver las posibilidades de una segunda etapa de este capítulo de la Gira por la Vida”.

Actividades

Agregó: “Pensamos que, mientras estamos allá en la Ciudad de México, podríamos realizar algunas acciones para relanzar la Sexta en la geografía que llaman ‘México’”, además de que “una de las muchas ideas que tenemos es una marcha-manifestación con la bandera de ‘todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias’”.

El EZLN informó que “con el fin de que podamos reunirnos con todos los grupos de búsqueda de sus ausencias, sin distinción de geografía, calendario, color, raza, lengua, creencia religiosa, historia y simpatía política, que así lo deseen, hemos pedido al Frayba, que, con el apoyo de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, el Pro y las diversas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, nos ayuden a preparar y organizar dichos encuentros”.

Manifestó que “el Frayba ha respondido positivamente a nuestra petición y ha abierto un correo electrónico especial para los grupos, colectivos, colectivas, movimientos y organizaciones empeñadas en encontrar verdad y justicia para sus ausentes, de México y Centroamérica, propongan las fechas en las que podrían encontrarse con nosotros en la Ciudad de México, durante el mes de diciembre de este año del 2026”.