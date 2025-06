Revalidarán créditos de estudiantes de la UVM

Ante el cierre de operaciones de la Universidad del Valle de México (UVM), Campus Tuxtla Gutiérrez, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), así como la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) anunciaron sus respectivas convocatorias especiales para los estudiantes que resulten afectados al Proceso de Reconocimiento de Estudios en la modalidad Equivalencia.

En tanto, Roberto Hernández Soto, director de extensión universitaria de la Unicach, comentó que, la finalidad es que los jóvenes puedan continuar con su carrera en alguna de las 32 licenciaturas que se imparten en 14 municipios, igual para los programas de atención prioritaria, ya sea para el periodo escolar agosto-diciembre 2025 y/o febrero-junio 2026.

Explicó que, considerando que comparten algunas carreras, abrieron esta oportunidad para que los jóvenes se incorporen mediante un reconocimiento de créditos, es decir, de los semestres o asignaturas que ya hayan cursado.

Proceso

Se revisará toda la documentación, los estudiantes se someterán a una entrevista y posteriormente se les dirá a qué semestre continúan y sí tendrán que cursar asignaturas que no coincidieron con su anterior plan de estudios.

El otro proceso abierto es para los de nuevo ingreso para agosto-diciembre o febrero-julio 2026 lo pueden hacer en la Unicach en sus programas de atención prioritaria, son de alta demanda, especiales, que responden a necesidades concretas de la sociedad.

Cada caso es particular por lo que cada joven debe acudir personalmente a solicitar el espacio. Por ahora no hay un periodo para hacerlo, dependiendo de la respuesta posiblemente restrinjan los espacios o no.

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), también abrió este proceso para los estudiantes de la UVM, del 16 al 20 de junio recibirán documentos para la revalidación de materias. Los interesados deben acudir a la Dirección General de Docencia en la 1a norte 1026, colonia centro, Tuxtla Gutiérrez.