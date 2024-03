Revelarán el nombre de candidata a gubernatura

Los militantes realizaron una rueda de prensa. CP

Movimiento Ciudadano dará a conocer el nombre de su candidata a la gubernatura de Chiapas este lunes, informaron Manuel Sobrino, coordinador estatal de ese partido y la diputada federal, Ivonne Ortega.

Nombramiento

“El lunes la vamos a nombrar. Es mujer, sí. Es que tiene que ser por la coordinadora y no queremos violentar la ley”, dijo la exgobernadora de Yucatán.

Sobrino la secundó: “Es correcto como lo señala la diputada Ivonne Ortega: del 16 al 20 de marzo serán los registros en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para la gubernatura de todos los partidos políticos; hasta ese momento vamos a poder dar a conocer quién será nuestra candidata, que será mujer por el tema de paridad de género en el país”.

En conferencia de prensa, Ortega comentó que llegó a San Cristóbal “a acompañar a Patricia Martínez Argüello que nos invitó a un evento con mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Me pidieron acompañarlas y siempre cuando están participando mujeres y tengo oportunidad de hablar con ellas, les digo que tienen esa oportunidad porque hay quienes dicen que para meterse a un cargo público o tener aspiración política tienes que tener dinero, padrino político, etcétera, y yo ni dinero ni padrino y no vivía en la capital”.

Al comentarle que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano “no levanta” y que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, había generado más expectativas, respondió: “Sí, nuestro candidato en un inicio era Samuel García, pero nos lo bajaron a la mala porque les generó pánico a las oposiciones y se pusieron de acuerdo para bajarlo”.

Manifestó que “necesitamos hacer una nueva clase política en el país y en Chiapas”.

Sobrino señaló que “somos la única fuerza del país que postula el 50 por ciento de candidaturas externas ciudadanas, no les pedimos que se registren como militantes. No tenemos reciclajes ni refritos, hay mujeres y hombres que representan a todos los sectores, mayorías o minorías, pero que es gente que muchos de ellos no han participado en un proceso de elección popular, pero conocen y son expertos en sectores de la sociedad o de la economía del estado, porque eso necesita hoy la política, no políticos expertos sino expertos participando en la política”.