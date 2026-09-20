Revisa experta riqueza de la Biosfera El Triunfo ante la Unesco

La riqueza florística de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en Chiapas, fue incorporada a un proceso de revisión y actualización impulsado en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En este proceso participó Nayely Martínez Meléndez, especialista del Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda”, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), quien aportó sus conocimientos para la revisión y actualización de los listados de especies de flora presentes en esta Área Natural Protegida (ANP).

De acuerdo con autoridades, la actualización de estos registros permite fortalecer el conocimiento científico sobre la diversidad vegetal de El Triunfo y aporta información para las acciones relacionadas con su conservación y manejo.

La Reserva de la Biosfera El Triunfo es una de las ANP’s de mayor relevancia ambiental en Chiapas, debido a la diversidad de ecosistemas y especies que alberga.

Su conservación requiere de información científica actualizada que permita identificar cambios y establecer estrategias de protección de sus recursos naturales.

La revisión forma parte del proceso periódico que realizan las Reservas de Biosfera integrantes de la Red Mundial de la Unesco.