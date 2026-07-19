Revisa INAH patrimonio, tras sismo

Tras la reciente actividad sísmica y las réplicas, registradas en el estado, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chiapas informó que se mantiene la revisión de las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos bajo su resguardo para verificar si presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia hizo un llamado a la población para colaborar en la identificación de posibles daños en inmuebles con valor patrimonial, como templos, iglesias, exconventos, casas históricas y otros bienes culturales ubicados en el estado.

El INAH exhortó a la ciudadanía a no ingresar a edificios históricos que presenten grietas, desprendimientos u otros daños visibles, ya que podrían representar un riesgo para la integridad de las personas.

Asimismo, recomendó acordonar el perímetro de estos inmuebles para impedir el acceso mientras son evaluados por especialistas.

De igual forma, pidió evitar retirar o mover piedras, materiales o fragmentos desprendidos, ya que estos podrían formar parte de los elementos originales del inmueble y resultar fundamentales en los trabajos de conservación y restauración.

La institución también solicitó documentar las afectaciones mediante fotografías tomadas desde un lugar seguro y enviar el reporte.

Para facilitar la atención de los casos, el organismo pidió incluir en el reporte el municipio y la localidad, la dirección o ubicación del inmueble, el nombre del bien cultural afectado, una descripción de los daños observados, nombre y teléfono de contacto, así como imágenes que permitan identificar las afectaciones.

El Centro INAH Chiapas señaló que la información proporcionada por la ciudadanía permitirá realizar una evaluación más rápida de los posibles daños ocasionados por el sismo y coordinar las acciones necesarias para la protección, conservación y restauración del patrimonio histórico y cultural del estado.