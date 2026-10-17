Revisan avances de La Ruta de las Culturas

La titular de la Secretaría de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, y la directora del Centro Chiapas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Janeth Cosmes Vázquez, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar los avances y aspectos técnicos del proyecto carretero Palenque-Ocosingo “La Ruta de las Culturas Mayas”, una obra estratégica para impulsar el desarrollo económico, turístico y social de la entidad.

Vías para el desarrollo

Durante el encuentro, ambas funcionarias ratificaron la importancia de dar seguimiento a este proyecto prioritario, que busca fortalecer la conectividad y facilitar el acceso a servicios para las comunidades de la región.

La carretera Palenque-Ocosingo “La Ruta de las Culturas Mayas” avanza conforme a lo programado, gracias al esfuerzo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, así como al diálogo permanente y los acuerdos con las comunidades de la región.