Revisan bares en San Cristóbal

La Secretaría de Protección Civil Chiapas realizó operativos interinstitucionales de verificación en establecimientos de diversos municipios de la entidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas en materia de Protección Civil, Salud y Seguridad.

Este fin de semana se realizaron verificaciones en San Cristóbal de Las Casas.

Se emitieron recomendaciones preventivas para fortalecer condiciones de seguridad.

Se aplicaron medidas administrativas y sanciones, incluyendo multas y suspensiones, conforme a la normatividad vigente.

Incumplimientos

Se aseguraron productos que no cumplían con la normativa sanitaria por parte de Dipris.

Estas acciones buscan prevenir riesgos, fortalecer la cultura de la legalidad y promover espacios seguros tanto para trabajadores como para usuarios.

En estos operativos brindan acompañamiento la Guardia Nacional, Delegación de Protección Civil Zona Altos, Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), Servicios Públicos Municipales, Guardia Estatal, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Policía Municipal, Defensamx, Comisión de Derechos Humanos y Protección Civil municipal.