Revisan contrato colectivo del sindicato de trabajadores

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de esta institución, Pedro Jiménez Pérez, encabezaron el inicio de las negociaciones y revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, que regirá este año las relaciones laborales.

Durante la reunión que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario "Dr. Manuel Velasco Suárez", Chacón Rojas agradeció el compromiso mostrado por las y los trabajadores administrativos durante el año pasado, lo que permitió en conjunto alcanzar distintas metas.

Incremento presupuestario

En presencia de directivos de la universidad, del Comité Directivo y delegados del Sindicato, comentó que, ante el crecimiento de las instituciones, el incremento presupuestario autorizado por el gobierno federal es insuficiente, sin embargo, la universidad busca responder a las demandas de quienes, con su trabajo diario, permiten el funcionamiento de la casa de estudios.

Acompañado de la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, expuso que en esta mesa deben buscarse acuerdos que reconozcan con dignidad dichas actividades y permitan avanzar, al tiempo de conservar la salud presupuestal de la institución, en un marco de respeto y diálogo honesto, franco y sincero, con la capacidad de escucha.

Negociaciones

En este marco, el secretario general, Pedro Jiménez Pérez, expresó que las negociaciones se llevarán a cabo en el marco de mejorar las condiciones de los sindicalizados, con respeto, claridad y pluralidad, poniendo también por delante los intereses de la universidad que es la razón de los esfuerzos de cada uno de ellos.