Revisan cuentas a UP de Tapachula

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, confirmó que se realizó una revisión a las condiciones administrativas y financieras de la Universidad Politécnica de Tapachula, ante el reciente relevo de rector y denuncia de irregularidades.

Dijo que la Coordinación de Comisarios y Despachos Externos, sostuvo una reunión de trabajo con el rector, Andrés Sánchez de León, así como con el secretario administrativo, José Luis Valdez Acevedo.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los mecanismos de control interno, vigilancia y supervisión en el ejercicio de los recursos públicos, así como consolidar una cultura institucional basada en la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento estricto de la normatividad vigente.

Estrategias

Durante la reunión abordaron estrategias orientadas a reforzar los procesos administrativos, prevenir posibles riesgos de irregularidades y garantizar que cada acción emprendida por la institución educativa se realice bajo los principios de legalidad, eficiencia, honestidad y responsabilidad.

Romero Basurto agregó que se reafirma el compromiso de mantener una coordinación permanente con las instituciones de educación superior, promoviendo buenas prácticas administrativas y consolidando un gobierno cercano, transparente y con resultados para la ciudadanía.

Cabe recordar que la nueva rectoría fue nombrada tras denuncias de corrupción y manejo irregular de recursos contra el rector anterior.