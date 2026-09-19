Revisan dinero destinado para obras sociales

Juan Roberto Castillo Cruz, titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Municipios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirmó que en municipios indígenas es donde mayormente ocurren retrasos en la justificación de recursos por ejecución en acciones que no califican.

Esto significa que existen casos donde, los municipios utilizan el dinero federal de manera indiscriminada sin atender las reglas de operación.

Casos

Ejemplificó el FAIS, (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), que es un recurso para atender obra pública en regiones de alta marginación, y en algunos casos lo utilizan para otro tipo de acciones de infraestructura.

Entre los casos más frecuentes, dijo, destaca la revisión de contratados con posibles irregularidades entre constructoras, prestadores de servicios y las autoridades.

En cualquier caso, iniciaron la revisión en 35 ayuntamientos de Chiapas por el manejo de recursos federales, en regiones indígenas y otras de presencia urbana.

Pero además adelantó que, con la reciente firma de convenio con los órganos auditores estatales, se prevé que en el 2027, el 100 por ciento de los municipios se auditen, cosa que no ocurre ahora por falta de personal y recursos.