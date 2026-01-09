Revisan dinero federal en Chiapas

En Chiapas se continuará revisando la ejecución de diversos fondos de aportaciones federales y recursos millonarios, para evitar que sean desviados, dijo la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto.

Explicó que durante 2025 destacaron las revisiones a los programas, fondos y proyectos de inversión federales aplicados en Chiapas.

Investigaciones

Fueron fiscalizados, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), con un monto de 377 millones 170 mil 599 pesos; el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), por 63 millones 81 mil 347 pesos.

Así también el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por un monto de cinco millones 444 mil 154 pesos.

La vigilancia de estos recursos garantizó su correcta aplicación al desarrollo estatal y municipal, dijo la funcionaria, encargada de la anticorrupción en Chiapas.