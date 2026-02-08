Revisan estrategias y acciones contra incendios

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la firma de la Declaratoria Estatal Preventiva de Quema y Roza para la temporada de estiaje 2026, donde revisó y reforzó de manera integral las estrategias y acciones que se implementarán para prevenir y combatir incendios en las distintas regiones del estado, con especial atención en los 16 municipios con mayor nivel de riesgo.

Acompañado por el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada; así como por autoridades federales, estatales y municipales, el mandatario convocó a fortalecer el trabajo conjunto y la corresponsabilidad institucional para evitar emergencias, proteger a la población y preservar las áreas naturales de Chiapas.

Mensaje

“Estaré muy atento a cada una de las tareas que pongamos en marcha de forma coordinada entre todas las autoridades del estado, particularmente en los 16 municipios prioritarios. Estoy convencido de que el esfuerzo colectivo será determinante para erradicar los incendios. No lo haremos por una estadística, sino por el compromiso y la convicción de cuidar el medio ambiente y nuestros recursos naturales”, expresó.

Ramírez Aguilar remarcó que la protección civil es una responsabilidad compartida, por lo que reiteró el llamado a las y los comisariados ejidales a sumarse a las acciones preventivas. En este sentido, anunció que las personas de los ejidos que participen en la construcción de brechas cortafuego recibirán un estímulo económico.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, dio a conocer que desde noviembre el estado inició la planeación estratégica para enfrentar una temporada de incendios que se prevé más prolongada, debido al aumento de material combustible generado por las lluvias del año pasado. Detalló que se han reforzado las labores de detección de puntos de calor, la apertura de brechas cortafuego y la limpieza de derechos de vía, además de mantener una coordinación permanente con fuerzas de seguridad, dependencias y ayuntamientos.

Asimismo, resaltó la atención a incendios forestales y de pastizales, así como los resultados positivos de la estrategia de incentivos a comunidades para fortalecer la prevención. Precisó que, como parte del fortalecimiento operativo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) iniciará la contratación de 15 brigadas, mientras que la Secretaría de Protección Civil (PC) incorporará a 250 combatientes, lo que permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante siniestros en todo el territorio estatal.

Esquema

El comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, explicó que el Plan DN III E es el instrumento rector para la atención de emergencias y desastres en Chiapas y que, en el caso de los incendios, permite el despliegue ordenado de personal militar, la movilización de recursos y la coordinación con los sistemas nacional y estatal de Protección Civil (PC). Subrayó que este esquema facilita una respuesta oportuna, sobre todo en zonas de difícil acceso.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, expresó su respaldo a la estrategia de prevención, al señalar que la planeación es clave para reducir siniestros, y aseguró que se actuará sin impunidad contra quienes los provoquen. También exhortó a fortalecer el trabajo con los municipios que concentran la mayor incidencia y planteó replicar el esquema de incentivos que reconoce a las demarcaciones con menor superficie afectada, al considerar que esta medida ha generado buenos resultados.

Brigadas rurales

El titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor en Chiapas, Carlos Morales Vázquez, informó que se instalaron 10 brigadas rurales para atender municipios vulnerables a incendios y que en la actualidad se cuenta con 84 combatientes de base en el estado. Agregó que se establecieron coordinaciones en 15 zonas para agilizar la respuesta, se cumplió la meta de 300 kilómetros de brechas cortafuego y se promueve el uso responsable del fuego, así como capacitar a ciudadanía y autoridades en coordinación con PC.

Durante su participación vía Zoom, el presidente municipal de Arriaga, Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, comentó que, gracias a acciones preventivas como la apertura de brechas y las quemas controladas, se ha registrado una disminución de incendios de pastizales, al tiempo que solicitó reforzar el apoyo para una atención más oportuna. Por su parte, también de manera virtual, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, destacó el fortalecimiento operativo de Protección Civil, reiteró el compromiso con la prevención de incendios y llamó a evitar quemas para reducir riesgos durante la próxima temporada.

Asistentes

A la reunión asistieron las secretarias general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca; y de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el director general del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, José Luis Sánchez García; el secretario del Consejo Directivo Estatal de Bomberos de Chiapas, Marco Antonio Sánchez Guerrero; y el encargado de la oficina de representación de Agricultura en el estado de Chiapas, Gustavo Enrique Rojo Martínez.

Asimismo, vía Zoom participaron autoridades de dependencias federales y estatales, así como presidentes y presidentas municipales de Ocosingo, Chanal, Jiquipilas, La Concordia, Villa Corzo, Acala, Villa Comaltitlán, Chicomuselo, Las Margaritas, Ocozocoautla, Cintalapa, Tonalá, Pijijiapan, Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, entre otros.