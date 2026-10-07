Revisan modelo regional para manejo de residuos

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del estado (Semahn), Magdalena Torres Abarca, y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezaron en la Sala de Cabildo la presentación del Modelo Regional para la Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Soconusco.

Ante autoridades y representantes municipales de la región, se planteó una estrategia coordinada para mejorar la recolección, el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos, reducir la contaminación y proteger la salud de la población.

Magdalena Torres reconoció el trabajo de Melgar Bravo y de su equipo para atender la contingencia en el basurero municipal. También destacó el acompañamiento que, por instrucciones del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, brinda la Semahn a los ayuntamientos.

Sede

La funcionaria anunció además que Tapachula será sede del primer foro regional del proceso de consulta y armonización en materia de economía circular. El objetivo será incorporar las necesidades y propuestas de los municipios, para tratar establecer el destino final de los residuos.

Durante la exposición técnica, Ismael Ramos, director de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías de la Semahn, presentó la propuesta para crear un Centro Global de Gestión y Capacitación de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.

El proyecto contempla la separación de desechos desde el lugar donde se generan, recolección diferenciada, clasificación, reciclaje y aprovechamiento de materiales orgánicos. También incluye capacitación para funcionarios y operadores.

La meta es reincorporar los materiales aprovechables a las cadenas productivas y enviar a disposición final únicamente aquellos que no puedan ser reutilizados.

Respaldo

Yamil Melgar reconoció el respaldo del mandatario Eduardo Ramírez para avanzar en la reconversión del basurero municipal en un Relleno Sanitario Tipo A. Explicó que el Ayuntamiento reorientó recursos de obra pública para atender esta problemática, con la intención de mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos y su disposición final.

La ruta de trabajo propone integrar una mesa intermunicipal, elaborar un diagnóstico regional, evaluar la viabilidad del centro y desarrollar un programa de capacitación, con la participación del Gobierno del Estado, los municipios, el sector privado, las instituciones académicas y la sociedad.

En la reunión también participó el presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Gamboa, junto con representantes de otros ayuntamientos del Soconusco.