Revisan protocolo de búsqueda de personas autistas

En la Zona Metropolitana se tiene registro de hasta 30 personas con la condición de autismo en situación de vulnerabilidad, sea por situación de calle o extravío que son atendidos por diversas corporaciones mensualmente, por lo que urge la conclusión del protocolo que desarrolló la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Estas detenciones concluyen muy a menudo en actos arbitrarios y violatorios de los derechos humanos, como a la Ley Estatal de Autismo, por ello es necesario el cumplimiento del protocolo de atención para personas con autismo extraviadas, confirmó Anabel Medina, miembro de la A.C. TEA Chiapas.

Reunión

En este sentido, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realizó una reunión con la Asociación Civil TEA Chiapas y miembros de la comunidad neurodivergente, para realizar una revisión preliminar al Protocolo de Actuación para Atender a Personas con Autismo en Situación de Extravío en el estado.

Este protocolo se implementará entre los agentes operativos estatales, para después capacitar a las policías municipales, además de trabajar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el DIF para crear un procedimiento y así generar una Alerta Azul, que procure la búsqueda inmediata de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) de manera inmediata.

En este contexto el comisario Ever Salazar Ruiz, coordinador del proyecto en la Secretaría, dijo que estas acciones buscan dar cumplimiento a la Ley y al mismo tiempo, por instrucciones del secretario Óscar Aparicio Avendaño sumar en la sensibilización de la percepción de la Policía Estatal, que es una corporación aliada y amiga de la sociedad.

“Los cuerpos policiales estamos para servir a la gente y particularmente la comunidad con autismo deben saber que estamos para protegerlos y servirlos”, dijo.

Representante

Anabel Medina, representante de la Asociación TEA, dijo que el protocolo es de suma utilidad para las personas con autismo, pues con frecuencia ocurren fugas de personas con esta condición y es importante que la policía identifique esta condición y ayude a las personas en esta situación a volver a casa.

Asimismo, el protocolo, producto de lo establecido por la Reforma a la Ley Estatal de Autismo, ordena la capacitación y herramientas para conocer el autismo y enseñar a los policías a cómo intervenir en una situación de emergencia y búsqueda.

Integraciones

Entre lo abordado en el protocolo: la búsqueda interinstitucional inmediata, apagar las torretas, evitar el sometimiento, cambiar el procedimiento para habilitar un lugar de resguardo en lugar de las celdas, utilizar pictogramas, usar reductores de sonidos en forma de audífonos, entre otras herramientas.

El borrador del proyecto será presentado la próxima semana en la sesión del Comité Estatal para la Implementación de la Reforma a la Ley de Autismo, esperando poder instaurarlo antes del primer semestre del 2026.

