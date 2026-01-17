Revisan que negocios cierren a las 2:00 am

La Secretaría de Salud en Chiapas informó del trabajo de vigilancia que llevó a cabo el personal, a fin de garantizar que haya cumplimento de la normatividad y se garantice la seguridad en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez.

El recorrido lo hizo el titular de la dependencia estatal, Omar Gómez Cruz, el presidente municipal, Ángel Torres Culebro y otras instancias, a fin de prevenir actividades delictivas y para promover acciones de mejora en la imagen urbana.

Las autoridades informaron que estos encuentros se realizan para cuidar que haya un cumplimiento en los horarios de cierre, tomando en cuenta que los negocios pueden operar hasta las 2:00 de la madrugada.

Los recorridos en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez y el bulevar Belisario Domínguez también se hicieron para el retiro de aquellos establecimientos que son semifijos.

Se le suma la mejora en las fachadas y en la imagen urbana, además de revisar las condiciones del alumbrado público y prevenir que las personas estén consumiendo alcohol en la vía pública.

“Con trabajo coordinado, seguimos construyendo espacios más seguros y ordenados para todas y todos”, informó la Secretaría de Salud.