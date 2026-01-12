Revisan terminales de pasajeros en Ocosingo

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial, garantizar un servicio de transporte público ordenado y prevenir incidentes, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMYT) llevó a cabo operativos interinstitucionales de supervisión vehicular en diversos puntos estratégicos del municipio de Ocosingo.

Las acciones se desarrollaron en centros comerciales, bares y terminales del transporte público, priorizando la seguridad de la población usuaria y operadores.

Como parte del operativo, se realizaron recorridos para el transporte seguro en ocho terminales correspondientes a las rutas Ocosingo–San Cristóbal, Ocosingo–Oxchuc, Ocosingo–Palenque y Ocosingo–Bachajón.

Supervisiones vehiculares

Durante estas labores, el personal de la SMYT efectuó 35 supervisiones vehiculares, así como 25 acciones de despolarizado en unidades que no cumplían con la normativa vigente.

Asimismo, se exhortó a los conductores a mantener las unidades limpias, conducir de manera responsable, retirar polarizados no permitidos, portar la documentación correspondiente de la unidad y del servicio, y cumplir estrictamente con el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

Las supervisiones se realizaron en las siguientes modalidades de transporte: taxis (20), colectivos (3), volteos (4), mototaxis (3), mixtos (5).

Participación

Este operativo interinstitucional se desarrolló en coordinación con los tres niveles de gobierno, contando con la participación de la Guardia Estatal, Vialidad Municipal, Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de Infantería, a través de la Oficina de Enlace Ocosingo de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

La SMYT reiteró que estas acciones continuarán realizándose de manera permanente, con el firme compromiso de fortalecer la seguridad vial, mejorar la calidad del servicio y garantizar que el transporte público opere conforme a la ley, en beneficio de la población chiapaneca.