Revisarán al Celali por presunto abandono

Ante los señalamientos expresados en los encuentros por los 30 años de los Acuerdos de San Andrés, en los que escritores y trabajadores del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (Celali) manifestaron el abandono que por sexenios han padecido por parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), Angélica Altuzar, titular de la instancia estatal, indicó que en próximas fechas se rehabilitarán las instalaciones.

En entrevista sobre el tema, la actual directora informó que dicha rehabilitación se hará con recursos federales, a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (Paice), pero también con una aportación de nivel estatal.

Sobre el estado del equipo de cómputo, señalado por trabajadores la semana pasada, Altuzar dijo que se revisará para optimizar las acciones de preservación y revitalización de los aportes de los pueblos originarios.

Además, aseguró que el Celali tendrá un incremento en su presupuesto para el desarrollo del Festival Maya Zoque Chiapaneca, que este año tendrá su edición número 36. Esto, aunado a una revisión de los materiales producidos por la institución durante ya casi 30 años.

En la presentación de la ruta para la conmemoración reflexiva de los 500 años de la fundación de San Cristóbal, organizada por un colectivo conformado sobre todo por secretarías estatales y entidades académicas, la directora de Coneculta dijo que su función principal, por encargo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, es la recuperación de personajes coletos cuya aportación no se ha difundido.

Aunque el Consejo esperará las propuestas que emanarán de los propios barrios sancristobalenses, adelantó que se dará un relanzamiento del Festival Cervantino Barroco con “un giro”. El festival “tomaba ese nombre porque estaba ligado al festival de Guanajuato, pero ahora aterriza cada vez más en la esencia de San Cristóbal”.

La institución también impulsará conciertos y algunas ediciones conmemorativas con creadores sancristobalenses y ayudará con señaléticas de la ciudad para tener una referencia de lugares emblemáticos.