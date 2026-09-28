Revisión de contratistas evita corrupción

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) en Chiapas, que dirige Ana Laura Romero Basurto, mantiene una revisión permanente de las empresas contratistas para evitar que haya anomalías cuando se lleva a cabo una obra pública.

César Galdámez Pimentel, coordinador de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública, informó que cualquier empresa en la entidad tiene que formar parte de un padrón, todo esto en caso de que quieran participar en los diversos proyectos.

Tanto las personas morales como físicas, explicó, tienen que inscribirse para que se revisen los estados financieros, la parte técnica y el tema legal.

En la SAyBG, que encabeza Romero Basurto, el proyecto “CRUC Balam” ha sido clave con la entrega de las Constancias de Registro Único de Contratistas.

Proceso

Con el proceso en línea, se analiza toda la documentación digital. Una vez cumplen con esa etapa, se brinda una cita de cotejo de la documentación física. Si cumplen con todo, reciben su tarjetón de vigencia.

Estas acciones de vigilancia brindan certeza de que las empresas contratadas para las obras tienen la capacidad técnica, financiera y cubren el tema legal para los trabajos.

“Da esa garantía al ciudadano que son empresas que están bien formadas y legalmente constituidas”, remarcó Galdámez Pimentel.

Contar con un domicilio fiscal, que haya conocimiento básico de los proyectos y los reportes financieros, son fundamentales para llevar a cabo la contratación de algún proyecto relacionado con la construcción.

Con base en los datos compartidos con este medio se tuvieron alrededor de mil 927 constancias.