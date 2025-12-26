Revisión interna del Isstech; inicia en Humanos

Luis Ignacio Avendaño, titular del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), anunció aumentos de salarios a los trabajadores interinos de esa dependencia, pero además un proyecto para eficientar la contratación de personal de ese Instituto de salud estatal.

Explicó que este aumento salarial es producto de una revisión del material humano del Isstech, pues los trabajadores son lo más valioso del Instituto, pero sobre todo la voluntad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Desde hace varios años no se realizaba una revisión clara de la situación contractual, por ello iniciaron con mejoras al sector de interinos que prestan sus servicios.

Más adelante también los trabajadores de base tendrán mejoraras; asimismo se transparentarán los procesos de contratación de personal, así como progresos en diversas áreas administrativas.

Por último, dijo que en esta revisión se encontraron algunos temas que serán revisados a profundidad y después se realizarán acciones en otras áreas, para tener así un Isstech a la altura de Chiapas.