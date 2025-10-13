Revolución educativa con Inteligencia Artificial

Una herramienta educativa basada en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la alfabetización en lenguas indígenas, comenzando con el tsotsil, fue el objetivo de la reunión establecida entre la Coordinación de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización de la Secretaría de Educación de Chiapas con el Centro para la Innovación Social (CIS) del Tecnológico de Monterrey, campus San Cristóbal de Las Casas.

En representación del titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, Flor Marina Bermúdez, coordinadora de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, destacó el trabajo que se ha venido impulsando desde el inicio de la actual administración, liderada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con una visión centrada en el humanismo transformador y el reconocimiento del derecho a aprender desde la lengua originaria.

La reunión contó con la participación de un equipo académico y lingüístico con más de 20 años de experiencia en la enseñanza y traducción de lenguas originarias.

Durante el encuentro, Boris González explicó que la plataforma educativa permitirá la transcripción y traducción entre el tsotsil y el español, con un enfoque centrado en la experiencia del usuario, la accesibilidad y el diseño pedagógico para distintas edades y contextos. Este enfoque multidisciplinario integra la experiencia de las comunidades, el rigor lingüístico y el potencial de la IA.

El desarrollo se dividirá en cuatro etapas. Por una parte, entrenamiento del modelo de lenguaje mediante un corpus textual de lengua tsotsil que incluye cuentos, entrevistas, diccionarios y traducciones paralelas (tsotsil-español), además de un corpus de voz con grabaciones de hablantes nativos y sus respectivas transcripciones. Por otro lado, el entrenamiento del modelo de voz, que permitirá convertir la voz humana en texto en lengua tsotsil.

En su tercera etapa, se entiende una adaptación del modelo conversacional para permitir la comprensión y respuesta en tsotsil por parte de la aplicación. Y para finalizar la Implementación de un sintetizador de voz, que será capaz de generar audio en lengua tsotsil, simulando conversaciones reales.