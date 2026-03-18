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ChiapasTuxtla

Revoluciona su oferta académica con carreras en IA

Marzo 18 del 2026
La máxima casa de estudios es pionera en la entidad en esta oferta educativa. CP
La máxima casa de estudios es pionera en la entidad en esta oferta educativa. CP

En respuesta a la creciente demanda de profesionistas en áreas tecnológicas y de innovación, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), anunció la apertura de nuevas licenciaturas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA), así como ingenierías en semiconductores y software, como parte de una reconfiguración profunda de su oferta académica.

Así lo dio a conocer en entrevista Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director general de Docencia y Servicios Escolares de la Unach, quien explicó que estas nuevas carreras buscan atender un campo de desarrollo que ya es una realidad en México y en otros países, y que Chiapas no puede quedarse al margen de estos avances tecnológicos.

Panorama

“Es importante que las y los jóvenes conozcan esta propuesta; para nosotros es apenas el inicio de nuevas ofertas académicas que la universidad está preparando, sobre todo aquellas vinculadas con tecnologías”, expuso.

Ocampo Muñoa destacó que estas ingenierías darán pie a la creación de una nueva unidad académica: la Facultad de Tecnologías Aplicadas, en la cual se agruparán las carreras relacionadas con Inteligencia Artificial (IA), Ingeniería de Software y otras áreas tecnológicas que ya existen en la universidad.

De acuerdo con el proyecto institucional, la nueva facultad comenzará su proceso de conformación en el próximo semestre, con miras a quedar formalmente establecida durante el mes de agosto. Este espacio concentrará la vanguardia educativa de la Unach en materia de innovación y desarrollo digital.

El funcionario universitario reconoció que las nuevas generaciones muestran menor interés en los esquemas tradicionales de estudio semestral y, en muchos casos, optan por cursos cortos o capacitaciones digitales. Por ello, la Unach ha iniciado la migración a programas cuatrimestrales y al diseño de microcredenciales.

“Buscamos ofrecer trayectorias formativas más flexibles que permitan a los estudiantes avanzar de acuerdo con sus posibilidades, incluso durante periodos vacacionales”, explicó.

Esta transformación responde también a la necesidad de alinear la formación profesional con las demandas del entorno productivo y tecnológico del estado, a fin de que las y los egresados cuenten con mayores oportunidades de inserción laboral en sectores estratégicos relacionados con la innovación y la Inteligencia Artificial.

Estudiantes

La nueva oferta académica está pensada sobre todo para jóvenes que ya se encuentran familiarizados con el uso de tecnologías digitales, aunque también está abierta a personas de otras edades interesadas en formarse en estos campos emergentes que tendrán un fuerte impacto en el desarrollo productivo de la entidad.

“La universidad se transforma para estar a la altura de los tiempos. Estas carreras no solo responden a una tendencia global, sino a una necesidad real de nuestro estado: formar talento local para los empleos del futuro”, concluyó Ocampo Muñoa.

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