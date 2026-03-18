Revoluciona su oferta académica con carreras en IA

En respuesta a la creciente demanda de profesionistas en áreas tecnológicas y de innovación, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), anunció la apertura de nuevas licenciaturas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA), así como ingenierías en semiconductores y software, como parte de una reconfiguración profunda de su oferta académica.

Así lo dio a conocer en entrevista Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director general de Docencia y Servicios Escolares de la Unach, quien explicó que estas nuevas carreras buscan atender un campo de desarrollo que ya es una realidad en México y en otros países, y que Chiapas no puede quedarse al margen de estos avances tecnológicos.

Panorama

“Es importante que las y los jóvenes conozcan esta propuesta; para nosotros es apenas el inicio de nuevas ofertas académicas que la universidad está preparando, sobre todo aquellas vinculadas con tecnologías”, expuso.

Ocampo Muñoa destacó que estas ingenierías darán pie a la creación de una nueva unidad académica: la Facultad de Tecnologías Aplicadas, en la cual se agruparán las carreras relacionadas con Inteligencia Artificial (IA), Ingeniería de Software y otras áreas tecnológicas que ya existen en la universidad.

De acuerdo con el proyecto institucional, la nueva facultad comenzará su proceso de conformación en el próximo semestre, con miras a quedar formalmente establecida durante el mes de agosto. Este espacio concentrará la vanguardia educativa de la Unach en materia de innovación y desarrollo digital.

El funcionario universitario reconoció que las nuevas generaciones muestran menor interés en los esquemas tradicionales de estudio semestral y, en muchos casos, optan por cursos cortos o capacitaciones digitales. Por ello, la Unach ha iniciado la migración a programas cuatrimestrales y al diseño de microcredenciales.

“Buscamos ofrecer trayectorias formativas más flexibles que permitan a los estudiantes avanzar de acuerdo con sus posibilidades, incluso durante periodos vacacionales”, explicó.

Esta transformación responde también a la necesidad de alinear la formación profesional con las demandas del entorno productivo y tecnológico del estado, a fin de que las y los egresados cuenten con mayores oportunidades de inserción laboral en sectores estratégicos relacionados con la innovación y la Inteligencia Artificial.

Estudiantes

La nueva oferta académica está pensada sobre todo para jóvenes que ya se encuentran familiarizados con el uso de tecnologías digitales, aunque también está abierta a personas de otras edades interesadas en formarse en estos campos emergentes que tendrán un fuerte impacto en el desarrollo productivo de la entidad.

“La universidad se transforma para estar a la altura de los tiempos. Estas carreras no solo responden a una tendencia global, sino a una necesidad real de nuestro estado: formar talento local para los empleos del futuro”, concluyó Ocampo Muñoa.