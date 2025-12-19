Rezagado en conectividad: Chiapas con numeros bajos

Mientras México incrementó su población usuaria de internet en 2024, Chiapas continuó entre los estados con menor conectividad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como con análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La Endutih estimó que en México existieron 100.2 millones de personas usuarias de internet, lo que representó el 83.1 por ciento de la población de seis años y más.

Avance

Esta cifra significó un aumento de 1.9 puntos porcentuales en comparación con 2023, reflejando un avance sostenido en el acceso a las tecnologías digitales a nivel nacional.

Sin embargo, la realidad en Chiapas fue distinta.

La entidad registró solo 64.9 por ciento de población usuaria de internet, colocándose entre los estados con menor nivel de conectividad del país.

La diferencia hace evidente una brecha persistente entre el sureste y otras regiones con mayor desarrollo tecnológico.

En cuanto al acceso desde los hogares, el contraste también fue marcado.

A nivel nacional, seis de cada diez viviendas contaron con conexión a internet, mientras que en Chiapas solo el 50.7 por ciento de los hogares tuvo acceso al servicio.

Esta cifra se ubicó muy por debajo de entidades como Ciudad de México, Sonora y Nuevo León, donde más del 83 por ciento de las viviendas disponen de conexión.

El análisis por grupos de edad mostró que las personas jóvenes, particularmente de 18 a 24 años, concentraron el mayor uso de internet en el país, con una cobertura del 97 por ciento y un promedio de 5.7 horas diarias de conexión.

En contraste, el uso disminuyó de manera considerable entre la población de 65 años y más. En promedio, las y los mexicanos utilizaron internet 4.4 horas al día.

El IMCO advirtió que la brecha digital entre las entidades federativas continúa siendo un obstáculo para el desarrollo económico y la productividad.