Riegan toneladas de larvicida en panteones

En vísperas del Día de Muertos y Todo Santo, fechas en la que los panteones lucen abarrotados, el coordinador estatal de Programas de Prevención y Control de las Arbovirosis, Félix González Cruz, informó del despliegue de 10 toneladas de larvicidas para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades trasmitidas por los mosquitos.

Comentó que se han hecho campañas para la eliminación de cacharros entre 200 y 250 cementerios que hay en la entidad. Además 400 brigadistas son los que han llevado a cabo las acciones para levantar recipientes que pueden convertirse en foco de infección.

Evitan creación de nidos

Lo ideal, dijo, es que los floreros no queden llenos de agua (y se puedan sustituir por arena) para evitar que a los tres días se conviertan en un nido del mosco que puede trasmitir dengue.

González Cruz mencionó que como parte de la campaña, se da a conocer a la población que es parte de la responsabilidad social mantener limpia las tumbas, libres de maleza y de criaderos.

Tomando en cuenta que todos los años los panteones lucen abarrotados, comentó que posterior a las festividades se ha notado un cambio en la limpieza, sin embargo, lo que falta es cambiar el agua por arena en los floreros.

Moscos vuelan en busca de sangre

La ciudadanía debe saber que en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula o áreas grandes los camposantos están muy cerca de las zonas urbanas y esos lugares pueden generar reproducción masiva de moscos y volar hasta dos kilómetros en busca de sangre.

Las acciones de prevención iniciaron desde la semana pasada y se estima que terminen antes de las festividades del 1 y 2 de noviembre, sin embargo, después de estas fechas regresarán para hacer una evaluación de los lugares y saber qué nuevas acciones pondrán en marcha.

Por ahora se ha hecho un trabajo físico con los 400 brigadistas, además de la dispersión de mil litros de insecticidas para hacer la limpia.

Finalmente, se hizo énfasis en que que los panteones se pueden convertir en un foco de infección, por eso es importante que la sociedad colabore en la reducción de riesgos.