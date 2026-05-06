Riesgo alto por mala calidad del aire

Datos del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire detalló que la zona Metropolitana presentó una mala calidad en el ambiente. De acuerdo a los niveles registrados, la alta concentración de partículas suspendidas (PM2.5) representan un riesgo alto para la salud.

Este tipo de partículas provienen principalmente de la combustión generada por vehículos, sobre todo de diésel, utilizado por camiones, fábricas, centrales eléctricas y procesos industriales.

Causas contaminantes

También suele presentarse ante la quema de madera, residuos agrícolas, incendios forestales, calefacción residencial, polvo de la construcción y desgaste de neumáticos y frenos, aspectos comunes durante la temporada de calor e incendios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a este tipo de partículas son generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Son tan pequeñas que suelen ser indetectables para el ojo humano y pueden desplazarse con facilidad a los pulmones.

Estudios publicados con anterioridad por fuentes ambientales señalan que las PM2.5 representan un riesgo para la población y genera un aumento en las visitas a centros médicos u hospitales, especialmente en grupos vulnerables.

Recomendaciones

Ante la alta concentración de estos contaminantes, autoridades sanitarias y Protección Civil (PC) exhortaron a seguir medidas de seguridad y salud.

Pidieron evitar actividades al aire libre, además que niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias permanezcan en interiores.

Asimismo, evitar quema de basura, uso de leña y limitar vehículos particulares para prevenir el aumento de contaminantes.

También se sugiere mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de las partículas a los domicilios.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la calidad del aire.