Riesgo de embargos de cuentas en el estado

La aprobación federal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afectará a la población en Chiapas que no tenga contratado algún despacho de abogados pues podría ser víctima, por ignorancia, de embargos de cuentas sin orden judicial.

Así lo explicó el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano, quien detalló que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para darle dichas facultades a la UIF, es grave ya que va a afectar a quien no contrate a un despacho de abogados con experiencia y contadores especializados en materia fiscal.

Esta resolución podrá aplicar para todo el territorio mexicano, pero alerta en Chiapas por su alta población en situación de vulnerabilidad económica.

“La clase media para abajo no cuenta con recursos económicos para ese tipo de asesorías, y no precisa tiempo y solo presunciones para ordenar sin orden judicial el embargo de cuentas”, dijo Soberano.

Decreto

Recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de marzo de 2022, el cual regula la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para introducir a una persona a la Lista de Personas Bloqueadas.

Esto cuando desde sus criterios existan indicios suficientes de su posible relación con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.

Por ello recomendó a la ciudadanía en condiciones de manejo de recursos buscar alguna asesoría sobre el tema.