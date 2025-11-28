Riesgo en compras de pinos naturales

A pocos días de que inicie de manera oficial la temporada navideña, la compra de adornos y productos alusivos ya comienza a mover la economía en Chiapas. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) advirtió sobre los riesgos que representa la adquisición de pinos naturales importados.

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) señaló que los pinos naturales provenientes de Puebla y Oaxaca podrían introducir plagas forestales en Chiapas, pese a los tratamientos y controles federales.

Inés Arredondo Hernández, directora de Manejo de microcuencas de la dependencia, explicó que aunque los pinos originarios de ambos estados reciben tratamientos especiales antes de su traslado, no existe garantía absoluta de que se encuentren libres de organismos dañinos para los bosques chiapanecos.

Riesgos persistentes

“De alguna manera, si los pinos son de Puebla, les dan tratamiento durante todo el proceso, además de que son regiones con condiciones similares, podríamos entender que están libres de plagas y enfermedades, pero no quiere decir que estén absolutamente libres; se tiene que tomar la precaución”, mencionó la directora.

Los pinos que se comercializan en Chiapas provienen principalmente de ambas entidades vecinas, cuyo clima, suelo y vegetación comparten características con algunas zonas del estado.

Aún así, corresponde a Chiapas reforzar la vigilancia y el control fitosanitario forestal para evitar la introducción de plagas que podrían afectar a los ecosistemas locales.

Arredondo Hernández aclaró que estos árboles son supervisados por autoridades federales, que aplican estrictos sistemas de inspección y control.

Sin embargo, subrayó que en los estados es necesaria la existencia de una coordinación sólida entre los tres niveles de gobierno para garantizar una prevención adecuada durante la temporada decembrina.

Economía de temporada

Además, destacó el potencial de Chiapas para convertirse en productor de pinos navideños, lo que permitiría no solo mejorar el control fitosanitario, sino también impulsar la economía local.

“Lo que se debería de hacer, y ya se hizo antes, es que Chiapas produjera sus propios árboles. En los Altos alguna vez se generó una muy buena calidad y cantidad, pero no se continuó el proceso. En la parte comercial creo que faltó cerrar más el círculo entre producción y venta”, abundó.

Por último, hizo un llamado a la población a comprar de manera responsable y a las autoridades municipales a fortalecer la supervisión, con el fin de reducir riesgos y proteger la salud de los bosques chiapanecos en esta temporada navideña.