Riesgo en la costera por acarreo de piedra

La circulación de camiones de carga transportando grandes piedras con rumbo a Puerto Madero desde los municipios de Mapastepec y Huixtla se ha vuelto riesgosa y, ante ello, conductores de vehículos particulares y del transporte público han pedido a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias.

Lo anterior, luego de que se reportó que una piedra de varias toneladas de peso cayó de un camión de volteo, quedando sobre la carretera a la altura de la colonia Ulapa en el municipio de Acapetahua, aunque afortunadamente no hubo un percance mayor.

La enorme roca quedó obstruyendo uno de los carriles, por lo que, ante el reporte, se movilizaron elementos de las corporaciones de seguridad que apoyaron para controlar la circulación.

Sin daños

Aunque no se reportaron daños materiales o personas lesionadas, elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos tomaron conocimiento de los hechos.

Desde hace varios meses, a diario circulan decenas de camiones de carga, sobre todo volteos y tipo plataforma, transportando grandes piedras hacia obras que se realizan en Puerto Chiapas, con el riesgo que ello representa.

Por ese motivo, automovilistas y conductores del transporte colectivo insisten en la necesidad de que se extremen precauciones y las autoridades competentes vigilen que ese traslado sea con total seguridad para evitar percances que pongan en riesgo a las personas.