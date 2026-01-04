Riesgo para México por crisis de EE.UU. y Venezuela

La intervención de Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela, representa más que una acción militar; simboliza el riesgo inminente de una crisis económica, política y social en México, Latinoamérica y después el mundo, consideró el destacado economista e investigador Jorge Lopez Arévalo.

Eventual intervención

El también docente chiapaneco maestro en Economía por la Universidad de La Habana y doctor en economía aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela dijo que no se puede descartar una eventual intervención mayúscula en México a la luz de la postura que el Gobierno Federal pudiese tomar y el pretexto de la crisis con el narco.

No obstante, consideró que existen otro factores políticos de orden mundial, como el control coyuntural internacional de Ucrania para que el vecino del norte pudiese intervenir alguna otra nación, además de esperar algún eventual llamado de la Organización de las Naciones Unidad (ONU).

Historia

En cualquier caso con esas excusas, Trump puede intervenir en cualquier país y eso es un riesgo para América Latina y el mundo.

Un análisis histórico de las intervenciones de USA en el mundo no ofrece evidencia empírica que haya mejorado el nivel de vida de la población. Casos como Afganistán (2001), Irak (2003), Libia (2011) y Siria (2014) nos indican que las intervenciones gringas no mejoraron las condiciones de vida de los pueblos y si profundizaron la fragmentación estatal, prolongaron la violencia y deterioraron las condiciones de vida.

Estándares democráticos

Tampoco han contribuido a mejorar los estándares democráticos. En Venezuela puede especularse en realidad el interés por apropiarse del petróleo y un grupo de tierras raras poco exploradas.

Esto no niega que Maduro pudiese tener un carácter de dictador, sin embargo, si hubiese sido un dictador pro Norteamérica, no hubiera ocurrido la intervención de Estados Unidos, consideró.

Finalmente dijo que es inaceptable que intervengan militarmente en un país, saltándose todo el derecho internacional y poniendo en riesgo la economía regional y mundial.