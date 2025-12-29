Riesgo turístico para primer trimestre 2026

El representante de la Red de Rutas Turísticas del Sureste, Ricardo Valenzuela, explicó que tras la presencia de sarampión en Chiapas, existió una reducción mínima en los viajes pues la mayoría estaba contratado previamente, no obstante alertó de una posible disminución para los primeros meses del 2026.

Detalló que la mayoría de los turistas que llegan a Chiapas realizan sus reservaciones y planificación con antelación, por ello el grueso de paseantes estaba asegurado.

Sin embargo tras la aparición de casos de sarampión existieron algunas familias que cancelaron sus viajes pero fueron casos mínimos.

No obstante el verdadero reto, dijo, es generar una imagen sana y de control de cara al 2026, toda vez que las reservaciones para los primeros meses del año incluida las vacaciones de Semana Santa si pudiesen ponerse en riesgo en caso de no generar una buena imagen turística.

Recordó que Chiapas tiene un amplio porcentaje de paseantes adultos mayores y también niños por lo que es importante tener consideraciones hacia estos sectores, como quizás ofrecer vacunas en aeropuertos.